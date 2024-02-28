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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 18:30 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 18:30

▶️ Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'a Sarıyer Çarşamba Pazarı’nda yoğun ilgi! 👈

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Sarıyer'de pazar esnafını ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgiyle karşıladığı Kurum, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Pazarda bir esnaf Kurum'a desteklerini ileterek, "Büyükşehir'de başkanımız sizsiniz." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer Çarşamba Pazarı'nda esnafı ziyaret etti. Vatandaşların yoğun ilgiyle karşıladığı Kurum, mahalle sakinleri ile sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sarıyer Çarşamba Pazarı'nda esnafı ziyaret etti. Kurum'a ziyareti sırasında AK Parti Sarıyer Belediye Başkan Adayı Hüseyin Coşkun, AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı Halil İbrahim Kurşun ve beraberindeki heyet eşlik etti.

Pazar yerinde bir esnaf, Kurum'a desteklerini ileterek, "Büyükşehir'de Başkanımız sizsiniz" dedi. Ardından Bitlisli bir esnaf, Murat Kurum'a Bakanlık döneminde hayata geçirdiği projeler için teşekkür ederek, "Bitlis güzel, çok güzel elinize sağlık. Gerçekten Bitlis, şimdi Bitlis oldu. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. Kurum, tezgahları gezmeye devam ederken, bir başka esnaf tarafından, "Bakanlık döneminizde başarınızı gördük. İnşallah İstanbul'da da hayırlı, güzel günler bizi bekliyor" temennileri ile karşılandı. Kıyafet satan bir esnaf ise Kurum'un "Nasılsınız?" sorusuna, "Siz gelirseniz daha iyi olacağız" diye cevap verdi.

Murat Kurum'la fotoğraf çektirmek isteyen bir vatandaş, "Seni seyretmeden uyumuyorum. Allah yolunu, bahtını açık etsin inşallah" dedi. Murat Kurum'u karşısında görünce dua etmeye başlayan yaşlı bir kadın ise, "Allah senden razı olsun. Allah geleceğini aydın etsin. Ömrünü uzun, sağlığını daim etsin. Ben size devamlı dua ediyorum" şeklinde konuştu. Murat Kurum, kendisi için dua eden vatandaşa, "İnşallah sizin dualarınızla kazanacağız" dedi.
Pazarda alışveriş yapan vatandaşlar da Kurum'a desteklerini iletti. Öte yandan pazarda ilgiyle karşılanan Kurum vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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