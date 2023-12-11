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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 11 Aralık 2023, 15:19 Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023, 15:28

🏍️ Büyükçekmece Motosiklet kazası kamerada! 🚨

Büyükçekmece D-100 Karayolunda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı. Motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kaza anı başka bir motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı.

İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolunda motosiklet sürücüsü bariyerlere çarparak kaza yaptı.

Kaza, dün öğle saatlerinde D-100 karayolunda Kumburgaz mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motosiklet sürücüsü önündeki başka bir motosikleti geçmeye çalışırken motosikletin kontrolünü kaybetti.

KAZA ANI KAMERADA
Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği kaza anı kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaza geçiren sürücüye çevredekilerin yardım ettiği anlar görülüyor. Yaralanan motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı başka bir motosikletin sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

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