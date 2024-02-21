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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024, 15:08 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2024, 15:08

🛦 Başkan Erdoğan'dan MMU ''KAAN'' açıklaması ✈

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen milli muharip uçağı KAAN, Ankara semalarında ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan Afyon mitinginde KAAN'ın ilk uçuşuna ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan, "Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Afyon mitinginde KAAN'ın ilk uçuşuna ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Türk savunma sanayinin guru günlerinde birini yaşadık. Türkiye kritik aşamayı geride bıraktı. KAAN bu sabah ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi. "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Diğer testlerini tamamlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yeni müjdeler vermeyi sürdüreceğiz. Daha neler gelecek neler."

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