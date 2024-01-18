SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 16:29

▶️ AK PARTİ TUNCELİ Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 31 Mart 2024 TUNCELİ AK Parti Başkan ERKAN EROĞLU oldu! 🗳️

AK PARTİ TUNCELİ Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu yanıt buldu. 31 Mart 2024 Türkiye yerel seçimlerinde TUNCELİ Belediye Başkan adayını Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda açıkladı. TUNCELİ'nin adayı ERKAN EROĞLU oldu. İşte detaylar...

AK Parti Tunceli belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Tunceli belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ TUNCELİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Tunceli Belediyesi başkan adayı Erkan Eroğlu oldu.

ERKAN EROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da, yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Madencilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Eroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır

MHP İL İL ADAY LİSTESİNİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

SIRADAKİ VİDEO
▶️ AK PARTİ TRABZON Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? 💡 31 Mart 2024 TRABZON AK Parti Başkan AHMET METİN GENÇ Oldu! 🗳️
18.01.2024Perşembe
▶️ AK PARTİ ANKARA Belediye Başkan Adayı TURGUT ALTINOK oldu! 💡 31 Mart 2024 ANKARA AK Parti Başkan Adayı...
18.01.2024Perşembe
Başkan Erdoğan'dan CHP VE Terör ortağına bayrak tokadı: ''O sizin cibiliyetinizde var!''
18.01.2024Perşembe
Son dakika: MHP 55 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı
18.01.2024Perşembe
AK PARTİ ANKARA Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TURGUT ALTINOK oldu!
18.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
AK Parti’de aday tanıtım toplantısı bugün 02:08
AK Parti'de aday tanıtım toplantısı bugün
18.01.2024Perşembe
Esra Erol eşi Ali Özbir’e nasıl aşık olduğunu anlattı Bu dünyadaki diğer savaşçımı buldum ilk görüşte aşık oldum 00:46
Eşine olan aşkını anlattı!
18.01.2024Perşembe
Pakistan’dan İran’a misilleme! Terör hedeflerinin vurulduğunu açıkladı! 3’ü çocuk 7 kişi hayatını kaybetti 01:15
Pakistan'dan İran'a misilleme!
18.01.2024Perşembe
CHP medyası Halk TV’de İYİ Partili Rıdvan Uz’a 15 vekil hatırlatması! Şirin Payzın’dan skandal sözler! 03:30
Şirin Payzın'dan skandal sözler!
18.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA