AK Parti Tunceli belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Tunceli belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ TUNCELİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti Tunceli Belediyesi başkan adayı Erkan Eroğlu oldu.

ERKAN EROĞLU KİMDİR?

1966 yılında Tunceli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da, yüksek öğrenimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Madencilik ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev alan Eroğlu, evli ve iki çocuk babasıdır

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YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.