💡 AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Sultangazi adayı Abdurrahman Dursun nereli? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Sultangazi Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

İSTANBUL SULTANGAZİ BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Sultangazi Belediyesi başkan adayı Abdurrahman Dursun oldu.

ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tuba Büyükaslan ile evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır. Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun aktif siyasi hayatı başlamış oldu. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim başkanlıklarında görev yaptı.

Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı. 30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve halkın büyük teveccühünü alarak, Sultangazi Belediye Başkanı oldu.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.