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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 18:18 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 14:01

💡 AK Parti Maltepe Belediye Başkan Adayı Kadem Ekşi kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Maltepe adayı Kadem Ekşi nereli? 🗳️

2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte arama motorlarında aratılan ''İstanbul AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı kim oldu? 2024 Belediye Seçimleri AK Parti - MHP (Cumhur İttifakı) Maltepe ilçe belediye başkan adayı açıklandı mı? 💡 AK Parti İstanbul Maltepe Belediyesi başkan adayı Kadem Ekşi oldu. Peki; Cumhur İttifakı Maltepe adayı Kadem Ekşi kimdir ve nerelidir? 🗳️ İşte detaylar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

AK PARTİ İSTANBUL MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK PARTİ İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Kadem Ekşi oldu.

KADEM EKŞİ KİMDİR?

Kadem EKŞİ, 1965 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul, Maltepe'de tamamladı. 1990 yılında İstanbul Ünv. Müh. Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Mezuniyet sonrasında 1991 yılına kadar iş hayatına Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak devam etti. Kamuda başlayan iş hayatı, 1991 yılında kurduğu şirketinde mimarlık ve mühendislik alanında, proje ve müşavirlik hizmetleri, inşaat alanında konut yapımı, yer bilimleri kapsamında geoteknik çalışmalarına devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi Çevre bilimleri Enstitüsü'nde ekoloji üzerine, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi üzerine akademik çalışmalar yapmıştır. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve dernek başkanlığı gibi görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerden birçoğunu sürdürmektedir. Edindiği tüm tecrübe ve birikimlerini sempozyumlarla, bilimsel etkinlik ve makalelerle, yurt içi ve yurt dışında çeşitli platformlarda sunmaktadır. Kadem EKŞİ, evli ve iki çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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