💡 AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay kimdir? 💡 Cumhur İttifakı Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay nereli? 🗳️

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından belirlenen tarihlerle birlikte, 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Vatandaşlar, bulundukları illerdeki belediye başkan adaylarını araştırmaya yöneldiği bu süreçte, İstanbul'un seçim öncesi en çok merak edilen iller arasında olduğu dikkat çekiyor. Peki, İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı kim oldu? İşte merak edilenler...

AK PARTİ İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay oldu.

AZİZ YENİAY KİMDİR?

1963 Malatya doğumludur. 2004-2014 yılları arasında İstanbul Küçükçekmece ilçesi belediye başkanlığı yapmıştır.

İlköğretimini Malatya'da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1986 yılında mezun oldu. Yine aynı Üniversitede "Yüksek Yapılar" alanında Yüksek Lisansını tamamladı.

Bir süre özel sektörde Mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri yürüttü. 1992 yılı yerel ara seçimleriyle başlayan siyasi hayatı, sırasıyla;

1992 - 1994 Güngören Belediye Başkan Yardımcılığı,

1994 - 1999 Esenler Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1999 - 2004 Zeytinburnu Belediyesinde bir süre Belediye Başkan Vekilliği ve Başkan Yardımcılığı,

1995 - 2004 yılları arası 9 yıl süreyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde İmar Komisyonu Başkanlığı;

1995 - 2004 yılları arası siyasi partilerde İl Yönetim Kurulu üyeliği,

2004 yılı ve 2009 yılı yerel seçimler sonucunda iki dönem Küçükçekmece Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Yeniay, 2014 yılında belediye başkanlığı görevini bırakarak tekrar inşaat işlerine döndü. Aziz Yeniay, evli ve üç çocuk babasıdır.

MHP

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

CHP

CHP İstanbul belediye başkan adayları henüz açıklamadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İYİ PARTİ

Henüz konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunulmadı. Konuya ilişkin gelişmeleri takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.

Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

YEREL SEÇİMLERDE KİMLER SEÇİLİR?

Yerel seçimlerde oy atma işlemi, okullarda kurulan sandıklarda, milletvekili seçimlerinde ve referandumlarda yapılıyor.

İşte 2024 belediye seçimlerinde oy atılacak kişiler;

- Büyükşehir Belediye Başkanı

- İl Belediye Başkanı

- İlçe Belediye Başkanı

- Belde Belediye Başkanı

- Köy muhtarları ve ihtiyar heyeti üyeleri

- Mahalle muhtarları

- İl genel meclis ve belediye meclis üyeleri seçilir.

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