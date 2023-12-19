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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:38 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023, 18:49

⚖️ Adliyede Avukata Saldırı Anı Kamerada! 🎥 Dakikalarca tekmelediler! 🚨

İstanbul Pendik'te boş arazide 5 yıl sonra cesedine ulaşılan iş insanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Duruşma çıkışında Tekin Uğurlu'nun yakınlarının sanık Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.. Görüntülerde, avukat Barış Kalkan'ın müvekkilleri ile konuştuğu esnada saldırıya uğradığı ve yere düşmesine rağmen şüphelilerin darbetmeye devam ettiği görülüyor.

Pendik'te boş arazide 5 yıl sonra cesedine ulaşılan iş insanı Tekin Uğurlu cinayetiyle ilgili sanıklar Melikşah Kalkan ve Mustafa Macit, müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmıştı. Duruşma çıkışında Tekin Uğurlu'nun yakınlarının sanık Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

12 Aralık Salı günü, iş insanı Tekin Uğurlu cinayeti ile ilgili duruşmada, iki sanık hakkında müebbet hapis cezası kararı verildi. Duruşma sonrasında, Tekin Uğurlu'nun yakınları, müebbet hapis cezası ile cezalandırılan sanık Melikşah Kalkan'ın avukatı Barış Kalkan'a saldırdı. Avukat Barış Kalkan, adliye içerisinde darbedildi. Olay sonrasında gözaltına alınan şüpheliler Adem Uğurlu, Koray Uğurlu, Salih Uğurlu ve Nurettin Uğurlu, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Avukatın adliye içerisinde saldırıya uğradığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, avukat Barış Kalkan'ın müvekkilleri ile konuştuğu esnada saldırıya uğradığı ve yere düşmesine rağmen şüphelilerin darbetmeye devam ettiği görülüyor.

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