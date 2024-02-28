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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Şubat 2024, 17:18 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2024, 17:18

🚨 Adana Cinayet Haberi: 3 saat arayla 2 ölüm! Yüreğir'de planlı cinayet şüphesi! Vefat edenler sevgili çıktı!

Adana'da babası Turhan Özdemir (54) tarafından öldürülen Dilan Özdemir (19) ile bu cinayetten 3 saat sonra uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Selam Şenci'nin (26) sevgili olduğu ortaya çıktı. Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, Şenci'yi öldüren 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

İlk olay, 26 Şubat saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Turhan Özdemir, bir süre önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir ile ara sokakta karşılaştı.

Baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı. Şüpheli kaçarken, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı.

OTOPARKTA TARTIŞIP BIÇAKLADILAR
Bu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci, Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın 5 kişi tarafından darbedilip, bıçaklandı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şenci ile 5 kişinin otoparkta tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci'ye tekme ve yumruklarla saldırıp, bıçakladıkları anlar yer aldı. Ayrıca şüphelilerden 1'inin, yerdeki Şenci'nin üzerine çıkıp, zıpladığı görüldü. Şüpheliler kaçarken, Selam Şenci kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

OLAYA MÜDAHALE ETMEDİĞİ İDDİASI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemede, Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı. Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken; Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine arkadaşlarının Şenci'yi otoparka çağırarak öldürdüğü de iddia edildi. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlanan Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

'EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM'
Emniyetteki sorgusu tamamlanan Turhan Özdemir, cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini öne sürüp, "Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Selam Şenci'yi öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Dilan Özdemir

Öldürülme anına ilişkin görüntü kaydı.

Selam Şenci

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