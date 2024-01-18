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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 16:55

💡 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri AK Parti ŞIRNAK Belediye Başkan Adayı MEHMET YARKA Oldu! 🗳️ MEHMET YARKA kimdir?

AK PARTİ ŞIRNAK Belediye Başkan Adayı Kim Oldu? sorusu yanıt buldu. Merak edilen sorunun yanıtını Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında açıkladı. 💡 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri ŞIRNAK AK Parti Belediye Başkan Adayı MEHMET YARKA oldu. Peki AK Parti ŞIRNAK Belediye Başkan Adayı MEHMET YARKA kimdir? İşte detaylar...

AK Parti Şırnak belediye başkan adayları 2024 isim listesi hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, AK Parti Şırnak belediye başkan adayı belli oldu mu? İşte tüm merak edilenler...

AK PARTİ TÜM İLLERİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AK PARTİ ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI BELLİ OLDU MU?

AK Parti Şırnak Belediyesi başkan adayı Mehmet Yarka oldu.

MEHMET YARKA KİMDİR?

29 Ocak 1963 yılında Şırnak'ta doğdu. Lise öğrenimini Şırnak'ta tamamladı. Türkiye'nin birçok ilinde prestijli projelerin mimarı olan May inşaatın yönetim kurulu başkanlığını yürüten Yarka, 1986 yılında siyaset hayatına Anavatan Partisi ile başladı. 1989 yılında belediye meclis üyeliği ve henüz 26 yaşında iken belediye başkan vekili olarak uzun yıllar görev yaptı. Şırnak, il statüsü kazandıktan sonra 1994 yılında Şırnak Ticaret ve Sanayi Odasının kurucu meclis başkanlığı ve akabinde yönetim kurulu başkanlığını üstlendi. Şırnak ili ve ilçelerinin sosyal ve ticari gelişimini esas alan Şırnak ili ve ilçelerini geliştirme vakfının 1996 yılında kurucu üyeliğini ve genel saymanlığı görevlerini icra etti. 2000-2001 yılları arasında genç işadamları derneği kurucu yönetim kurulu ve dernek başkanlığı görevlerini icra etti. Şırnak spor kulübünü kurdu ve 2003-2005 yılları arasında Şırnak spor kulübü başkanlığı yaptı. Yarka evli ve 3 çocuk babası.

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YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

Her 5 senede bir yapılan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu.
Buna göre; Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.

2024 YEREL SEÇİM TAKVİMİ

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Kararı'na göre seçim takviminin başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.
Seçim takvimine göre; seçime katılacak siyasi partiler, 2 Ocak günü YSK tarafından ilan edilecek. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yeri 27 Ocak tarihinde YSK tarafından yapılacak kurayla belli olacak.

Siyasi partiler, il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini (bağımsız aday olacak kişiler de başvurularını) 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim edecek.

Seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak. Ayrıca seçim propagandasının sonu 30 Mart saat 18.00, seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

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