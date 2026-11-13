İstanbul'da şiddetli lodos: Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluştu vatandaşlar o anları kaydetti

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani Dolmabahçe'de bir araya geliyor

Başkan Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani Dolmabahçe'de bir araya geliyor