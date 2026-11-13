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İstanbul açıklarında korkutan deniz kazası: Zeytinburnu'nda iki kargo gemisi birbirine sürttü

İstanbul açıklarında korkutan deniz kazası: Zeytinburnu'nda iki kargo gemisi birbirine sürttü

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Lübnan’dan Romanya’ya doğru sefer yapan 'RASHA' isimli genel kargo gemisi, İstanbul Zeytinburnu açıklarındaki Ahırkapı Demir Sahası'nda demirinin henüz belirlenemeyen bir sebeple tutunamaması sonucu sürüklenmeye başladı. Demirini yeniden toplamak amacıyla manevra yaptığı esnada bölgede demirli vaziyette bekleyen 'UST ILIMSK' adlı gemiye sürten 'RASHA' ile temas ettiği diğer gemide maddi hasar meydana geldi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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