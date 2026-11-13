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Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen Sercan Sayal adliyeye sevk edildi

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Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen ve uluslararası kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlandı. Sayal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SERCAN SAYAL ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen ve uluslararası kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sayal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İZMİR'DEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen Sayal'ın, İzmir'de emniyetteki işlemleri tamamlandı. Uluslararası kırmızı bültenle aranan Sayal, işlemlerinin ardından adli süreç kapsamında adliyeye gönderildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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