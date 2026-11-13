15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını durduran şahıs silah ve bayrakla slogan attı: İşte Takvim özel görüntüler

İstanbul'da şiddetli lodos: Fatih ve Beşiktaş sahilinde dev dalgalar oluştu vatandaşlar o anları kaydetti

Yunanistan'dan Türkiye'ye iade edilen ve uluslararası kırmızı bültenle aranan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal'ın İzmir Emniyeti'ndeki işlemleri tamamlandı.