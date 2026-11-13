İstanbul merkezli 3 ilde miras dolandırıcılığı operasyonu: 'Joker' yöntemiyle vurgun yapan 11 şüpheli yakalandı
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Bilecik ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yurtdışında hayatını kaybeden ya da gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının miraslarını hedef alan şebekenin, benzer fiziki özelliklere sahip kişileri "joker" olarak kullanıp sahte pasaportlarla bankalardaki miras paralarını çektiği belirlendi. Baskınlarda, 19 ayrı suçtan aranan eski bir avukatın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel