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Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında evdeki paralar adli emanete alındı

Yahşihan Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında evdeki paralar adli emanete alındı

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Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Yahşihan Belediyesindeki yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında AK Partili eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur ile MHP'li eski Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da bulunduğu 35 şüpheliden 31'i gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Sungur'un ikametinde yapılan aramada ele geçirilen bir miktar nakit paraya el konulduğu öğrenildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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