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Whatsapp kullanıcıları tehlikede! Hesaplar nasıl ele geçiriliyor?

Whatsapp kullanıcıları tehlikede! Hesaplar nasıl ele geçiriliyor?

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Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp kullanıcılarını hedef alan dolandırıcılık yöntemleri yeniden artış gösterdi. Hesap ele geçirme, kişisel mesajlara erişim sağlama ve casus yazılım risklerine karşı bilişim uzmanları kullanıcıları uyardı. Siber dolandırıcıların genellikle kullanıcıları kandırarak doğrulama kodlarını ele geçirdiğini belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, güvenlik açıklarının en çok sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanıldığını ifade etti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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