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Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı, yeğeni Levent İnanır: ''Dava açacağım, haklarımı alacağım''

Kadir İnanır'ın vasiyeti ortaya çıktı, yeğeni Levent İnanır: ''Dava açacağım, haklarımı alacağım''

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Oyuncu Kadir İnanır’ın 2022 yılında hazırlattığı vasiyetnamesinin detayları öğrenildi. İnanır'ın tüm maddi ve manevi hakları ile teliflerini hayat arkadaşı Jülide Kural’a bıraktığı belirtildi. Vasiyetnamede aile fertlerinin yer almamasına tepki gösteren yeğeni Levent İnanır, Jülide Kural’a miras bırakılmasına karşı olmadıklarını ancak ailenin tamamen vasiyet dışında bırakılmasını kabul etmediklerini ifade etti. İnanır, konuyla ilgili hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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