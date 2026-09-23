CANLI YAYIN
Geri
Esenyurt'ta dev narkotik operasyonu! 272 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı!

Esenyurt'ta dev narkotik operasyonu! 272 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı!

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda 262 kilogram 250 gramı sıvı halde olmak üzere toplam 272 kilogram 450 gram metamfetamin ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü: Sel sularına kapılan çok sayıda araç hasar gördü
Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü: Sel sularına kapılan çok sayıda araç hasar gördü
Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin Manisa'da yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti
Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin Manisa'da yaralı öğrencileri hastanede ziyaret etti
Trump'tan İran masası sonrası övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan için 'Sıkı bir adam' dedi
Trump'tan İran masası sonrası övgü dolu sözler: Başkan Erdoğan için 'Sıkı bir adam' dedi
Fatih'te küfür tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki Ensar Sezgin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
Fatih'te küfür tartışması kanlı bitti! 18 yaşındaki Ensar Sezgin kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle