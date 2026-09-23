Ankara'da sağanak yağış sonrası yol çöktü: Sel sularına kapılan çok sayıda araç hasar gördü

Bakan Çiftçi: Başkan Erdoğan'ın liderliğinde milli ve manevi değerlerimizden taviz vermeyiz

Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Türkevi'nde Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabul etti