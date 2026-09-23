Esenyurt'ta dev narkotik operasyonu! 272 kilo metamfetamin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı!
İstanbul Esenyurt’ta uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda 262 kilogram 250 gramı sıvı halde olmak üzere toplam 272 kilogram 450 gram metamfetamin ile uyuşturucu imalatında kullanılan çok sayıda kimyasal madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel