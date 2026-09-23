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Dev uluslararası operasyon: 29'u kırmızı bültenli 76 suçlu 8 ülkeden Türkiye'ye iade edildi!

Dev uluslararası operasyon: 29'u kırmızı bültenli 76 suçlu 8 ülkeden Türkiye'ye iade edildi!

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İçişleri ve Adalet Bakanlıkları koordinesinde yürütülen uluslararası operasyon kapsamında, yurt dışına kaçan firarilerin Türkiye'ye iadesi sağlandı. Aralarında Gürcistan ve ABD’nin de yer aldığı 8 ülkede düzenlenen operasyonlarda; 29'u kırmızı bültenle, diğerleri ise ulusal seviyede aranan toplam 76 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler, emniyet ve adliye birimlerince tamamlanan işlemlerin ardından Türkiye’ye iade edildi.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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