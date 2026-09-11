Başkan Erdoğan’dan Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize’deki İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda Terörsüz Türkiye sürecinden Büyük Türkiye Mutabakatı çağrısına kadar kritik mesajlar verdi. Türkiye’nin önünün kesilmesine müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Erdoğan, terör defterinin tamamen kapanması için siyasete aklıselim çağrısı yaptı; millî menfaatlerde ortaklaşan Ankara merkezli siyaset anlayışının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, “Tarih bizden bunu bekliyor” diyerek teşkilatına da daha fazla çalışma mesajı verdi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel