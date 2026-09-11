Başkan Erdoğan parkede şov yaptı: O anların görüntüleri yayınlandı

Başkan Erdoğan Güneysu'da: Erdoğan'ın Rize programında neler var?

Rize’de toplu açılış töreni: Erdoğan’dan hizmet ve yatırım mesajı

Rize’de toplu açılış töreni: Erdoğan’dan hizmet ve yatırım mesajı