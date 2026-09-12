FETÖ kumpasında şüpheli ölüm: Kaşif Kozinoğlu'nun kabri uzman heyetle açılıyor
Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin kapatılan dosya hakkında takipsizlik kararı kaldırıldı. FETÖ kumpası kapsamında tutukluyken fenalaşan Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve üçüncü şahısların müdahalesinin bulunup bulunmadığının tespiti için Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki kabri bugün uzman heyet nezaretinde açılıyor.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel