BM Genel Sekreteri Guterres'ten COP31 Zirvesi'nde uyarı: "Fosil yakıtlardan dinozorlar gibi vazgeçmeliyiz"

Anadolu Ateşi COP31'de büyüledi: Türkiye'nin yedi bölgesinden halk oyunları tek koreografide

Başkan Erdoğan'dan COP31 Zirvesi'nde Gazze açıklaması: "Gazzeli çocukların üzerinden güç gösterisi yapmak vicdansızlıktır"

Başkan Erdoğan'dan Çin teması: COP31 kapsamında Han Zheng ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan'dan Çin teması: COP31 kapsamında Han Zheng ile bir araya geldi