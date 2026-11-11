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Bakan Alparslan Bayraktar'dan COP31 Zirvesi'nde açıklamalar: A Haber'e konuk oldu

Bakan Alparslan Bayraktar'dan COP31 Zirvesi'nde açıklamalar: A Haber'e konuk oldu

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Antalya’da devam eden COP31 Liderler Zirvesi’nde A Haber canlı yayınına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, küresel enerji dönüşümü, yenilenebilir enerji yatırımları ve Türkiye’nin iklim politikalarındaki stratejik hamlelerini değerlendirdi. Zirve fuar ve kongre merkezinden yayın yapan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji hedeflerine dikkat çekti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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