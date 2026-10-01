Tarsus’ta 2 TIR ve minibüs çarpıştı! Kaza mahallinden acı görüntüler kamerada

Kurtulmuş’tan fon soruşturması mesajı: “Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır”

Kurtulmuş’tan fon soruşturması mesajı: “Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır”