Başkan Erdoğan'dan TBMM'de fon mesajı: Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı’nda gündeme dair hayati açıklamalarda bulundu. Kamuoyunun yakından takip ettiği fon konusunu süratle çözüme kavuşturduklarını belirten Erdoğan, "Kimsenin hakkını yedirmeyeceğiz" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasanın ülkenin hasımlarını rahatsız ettiğini vurgulayan Erdoğan, sivil anayasanın Türk siyasetinin önündeki en büyük imtihan olduğunu söyledi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel