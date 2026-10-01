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Torbalı’da metal fabrikasında patlama: 3’ü ağır 7 işçi yaralandı

Torbalı’da metal fabrikasında patlama: 3’ü ağır 7 işçi yaralandı

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İzmir Torbalı'da bulunan metal fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda 3’ü ağır 7 işçi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay mahallinden ilk görüntüler kamerada.

İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde metal tozu ve çeşitli ürünlerin üretildiği fabrikada saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

İzmir Torbalıda metal fabrikasında şiddetli patlama: 3ü ağır 7 işçi yaralandı
İzmir Torbalı'da metal fabrikasında şiddetli patlama: 3'ü ağır 7 işçi yaralandı
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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