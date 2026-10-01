Giriş Tarihi: 01 Ekim 2026 12:30 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026 12:50

İzmir'in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi'nde metal tozu ve çeşitli ürünlerin üretildiği fabrikada saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen olayda 3'ü ağır 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürülerek tedavi altına alınırken, patlamanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

