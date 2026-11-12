Antalya COP31 Zirvesi'nde Liderler Zirvesi: Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Emine Erdoğan'dan COP31'de sıfır atık hedefi: 2035'e kadar katı atık artışı en az yüzde 50 azaltılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getiriliş görüntüleri yayınlandı: İşte o anlar

Kırmızı bültenle aranan Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getiriliş görüntüleri yayınlandı: İşte o anlar