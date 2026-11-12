Murat Kurum'dan COP31'de dirençli şehirler vurgusu: 2 yılda 455 bin konut ve iş yerini teslim ettik
Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Asrın İnşa Seferberliği'ni ve sosyal konut başarısını dünya liderlerine anlattı. SURFF finansman mekanizmasını ülkelere örnek gösteren Kurum, finans kuruluşlarına uyum yatırımlarında toplumsal faydayı dikkate alma çağrısında bulunarak güvenli şehirlerin her toplumun hakkı olduğunu vurguladı.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel