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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İzleme Komisyonu gündemiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İzleme Komisyonu gündemiyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında kurulması planlanan İzleme Komisyonu'na yönelik temasları çerçevesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. MHP liderinin TBMM'deki makamında basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Bahçeli'nin kapıda karşılayıp uğurladığı görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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