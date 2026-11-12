Başkan Erdoğan'dan Libya diplomasisi: Abdülhamid Dibeybe ile görüşme

Antalya COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde Liderler Zirvesi: Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü

Antalya COP31 Zirvesi'nde Başkan Erdoğan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü

Emine Erdoğan'dan COP31'de sıfır atık hedefi: 2035'e kadar katı atık artışı en az yüzde 50 azaltılacak

Emine Erdoğan'dan COP31'de sıfır atık hedefi: 2035'e kadar katı atık artışı en az yüzde 50 azaltılacak