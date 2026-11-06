Afyonkarahisar'daki 8 kişilik katliamın perde arkası: Köylüsü Ali İhsan Adatepe anlattı
Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği katliamla ilgili soruşturma sürerken, cinayet şüphelisi Arif Sefa Ö.'nün köylüsü Ali İhsan Adatepe olayla ilgili iddialarda bulundu. Adatepe, katliamın temelinde biçerdöver işi yüzünden yaşanan alacak verecek meselesi ve darp olayının bulunduğunu, şüphelinin "gelin anlaşalım" diyerek pusu kurduğunu öne sürdü. İddiaya göre zanlı, ilk saldırının ardından kaçış güzergahında araba vermeyen vatandaşları ve kadın öğretmenleri de hedef alarak kurşun yağdırdı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel