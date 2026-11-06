8 kişiyi katleden caninin aylar önce otomobiline saldırı düzenlenmiş: O video ortaya çıktı

8 kişinin öldüğü katliamda uzman değerlendirmesi: Tasarlanmış bir eylem söz konusu

Afyonkarahisar'daki seri katilin gasp ettiği sürücü konuştu: "Tüfek doğrultunca anahtarı vermek zorunda kaldım"

8 kişiyi katleden caninin aylar önce otomobiline saldırı düzenlenmiş: O video ortaya çıktı