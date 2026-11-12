Malatya'daki helikopter kazasının nedeni ne? Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar değerlendirdi
Malatya'da meydana gelen ve 4 şehit verdiğimiz S-70 tipi askeri helikopter kazasının ardından teknik incelemeler sürerken, Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar kazaya yol açabilecek olası etkenleri masaya yatırdı. Teknik arıza, bakım süreçleri, hava koşulları ve insan faktörüne dikkat çeken Olçar, kesin nedenin kaza kırım ekibinin yapacağı detaylı araştırmalar sonucunda netlik kazanacağını ifade etti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel