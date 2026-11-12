Başkan Erdoğan'dan COP31 İş Forumu'nda uyarı: İş dünyası elini taşın altına koymalı
Antalya'daki COP31 İş Forumu'nda değerlendirmelerde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, evrensel mücadelede salt hükümetlerin çabasıyla başarıya ulaşılamayacağını vurguladı. İş dünyasının elini taşın altına koyması gerektiğini belirten Erdoğan, gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hattının korunmasını ve iklim krizinin bedelini en ağır ödeyenlere yardım edilmesini isteyerek Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda tüm sektörleri yeniden yapılandırdıklarını kaydetti.
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel