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Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı: 4 askerimiz şehit oldu
Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı: 4 askerimiz şehit oldu
Giriş Tarihi: 12 Kasım 2026 19:50
Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2026 19:54
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S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu.
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