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Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı: 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da helikopter kaza kırıma uğradı: 4 askerimiz şehit oldu

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S-70 tipi helikopterin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya'da kaza kırıma uğraması sonucu helikopterde bulunan 4 askerimiz şehit oldu.

Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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