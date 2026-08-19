Alparslan Kuytul operasyonunda kayyum ve erişim engeli kararı! Şirketlere el konuldu 349 hesap kapatıldı

Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun için feth-i kabir işlemi başladı

Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un gözaltına alınma görüntüleri