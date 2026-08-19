Kuytul çiftinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Rüyasını anlattı, operasyonları hedef aldı
Adana'da terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un sosyal medyada paylaşılan konuşmaları büyük tepki çekti. Semra Kuytul'un eşinin "Hz. İsa'yı rüyasında gördüğü" yönündeki beyanları ve Alparslan Kuytul'un suça karışan yapılara yönelik operasyonları hedef alan sözleri sosyal medyada vatandaşların sert tepkisine neden oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel