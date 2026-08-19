CANLI YAYIN
Geri
Kuytul çiftinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Rüyasını anlattı, operasyonları hedef aldı

Kuytul çiftinin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı: Rüyasını anlattı, operasyonları hedef aldı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Adana'da terörle mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un sosyal medyada paylaşılan konuşmaları büyük tepki çekti. Semra Kuytul'un eşinin "Hz. İsa'yı rüyasında gördüğü" yönündeki beyanları ve Alparslan Kuytul'un suça karışan yapılara yönelik operasyonları hedef alan sözleri sosyal medyada vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
Alparslan Kuytul ve eşi gözaltına alındı
Şanlıurfa'da kiralık araçla gezmeye çıkan 3 kuzen kazada vefat etti!
Şanlıurfa'da kiralık araçla gezmeye çıkan 3 kuzen kazada vefat etti!
Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı!
Rasim Ozan Kütahyalı serbest bırakıldı!
Var Mısın Yok Musun'da Tuğberk hayatının dönüm noktasını anlattı!
Var Mısın Yok Musun'da Tuğberk hayatının dönüm noktasını anlattı!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle