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Slovenya - İsviçre maçında kazanan çıkmadı! (MAÇ ÖZETİ)

Slovenya - İsviçre maçında kazanan çıkmadı! (MAÇ ÖZETİ)

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UEFA Uluslar B Ligi 1. Grup 5. maçında Slovenya sahasında İsviçre ile berabere kaldı. İşte maçın özeti...

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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