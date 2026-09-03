Güllü cinayeti soruşturmasında şok ses kaydı: "Biz attık baba, iki daire teklif etti!"
Şarkıcı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada sarsıcı yeni görüntüler ve ses kayıtları ortaya çıktı. Olayın tanığı Sultan Nur Ulu, savcılıkta Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından pencereden nasıl atıldığını fiziki olarak canlandırarak anlatırken; ortaya çıkan telefon kayıtlarında ise Ulu'nun babasına "Biz attık baba, Tuğyan bana iki daire teklif etti" dediği iddia edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel