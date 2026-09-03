Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Gönül dünyamda iğne ucu kadar yeri yok"

Devlet Bahçeli’den ''Amedspor'' ve ''Terörsüz Türkiye'' mesajı

Silivri’deki gemi kazasında dikkat çeken detay: Alsu daha önce de ceza almış

Silivri’deki gemi kazasında dikkat çeken detay: Alsu daha önce de ceza almış