Silivri’deki gemi kazasında dikkat çeken detay: Alsu daha önce de ceza almış

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 12:22 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 12:25

SİLİVRİ'DE BATAN TUĞBERK İMAMOĞLU'NA ÇARPAN ALSU'NUN GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Alsu tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpışmasının ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Çarpışma sonrası Tuğberk İmamoğlu isimli gemi yaklaşık 11 dakika içinde battı. Gemide bulunan kaptan dahil 10 denizciden haber alınamıyor.

Kazaya karışan Alsu tankerinin geçmişine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı. Tankerin, 2024 yılında Marmara Denizi'nde yaşanan bir yakıt sızıntısı nedeniyle idari para cezasına çarptırıldığı belirlendi.

ALSU TANKERİNİN GEÇMİŞİNDE DENİZ KİRLİLİĞİ OLAYI VAR

Alsu tankerinin 1 Haziran 2024'te Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan Kamaredere Mahallesi'ndeki özel akaryakıt terminalinde mazot sızıntısına neden olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre Alsu, terminal iskelesine yanaşarak mazot alımı yaptığı sırada gemi ile kara tesisi arasındaki yükleme hortumu koptu.

Bağlantının kopmasıyla dengesini kaybeden tanker yan yatarken, tanklarında bulunan akaryakıtın bir bölümü denize sızdı.

12 BİN LİTRE MAZOT MARMARA DENİZİ'NE YAYILDI

Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Tekirdağ Liman Başkanlığı ekiplerince yapılan teknik ölçümlerde, yaklaşık 12 bin litre mazotun denize sızdığı ve Marmara Denizi yüzeyine yayıldığı tespit edildi.

Kirliliğin kontrol altına alınması için bölgeye bariyerler çekildi. Deniz yüzeyindeki yakıtın toplanması amacıyla ekiplerin çalışmaları günlerce sürdü.

ALSU'NUN ŞİRKETİNE 12 MİLYON 600 BİN LİRA CEZA

Yaşanan deniz kirliliği ve operasyonel emniyet ihlalleri nedeniyle Tekirdağ Liman Başkanlığı tarafından geminin donatan firması Özpulahtane Deniz Taşımacılığı'na 12 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bu geçmiş olay, bugün Silivri açıklarında meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu'nun batmasıyla sonuçlanan kazanın ardından yeniden gündeme geldi.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA İKİ GEMİ ÇARPIŞTI

2 Eylül 2026'da saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının yaklaşık 18 deniz mili güneyinde, Türk bayraklı Alsu tankeri ile Türk bayraklı Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden Alsu tankerinin, İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu ile çarpışmasının ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İlk tespitlere göre Alsu'da gözle görülür ciddi bir hasar bulunmazken, Tuğberk İmamoğlu ile iletişim kesildi. Geminin yaklaşık 11 dakika içerisinde battığı bildirildi.

10 DENİZCİ İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI

Tuğberk İmamoğlu'nda kaptan dahil 10 denizcinin bulunduğu belirtildi. Geminin can kurtarma araçlarından bazıları deniz yüzeyinde bulunurken, mürettebata henüz ulaşılamadı.

Bölgede Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılımıyla arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor. Kazayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

GÖRÜNTÜ NOTU:

Haberde kullanılan Alsu tankerine ait görüntüler 1 Haziran 2024'te Marmaraereğlisi'nde meydana gelen mazot sızıntısı olayına aittir. Bu görüntüler, 2 Eylül 2026'da Silivri açıklarında meydana gelen ve Tuğberk İmamoğlu'nun battığı güncel gemi kazasına ait değildir. Görüntü, haber içerisinde Alsu tankerinin geçmişindeki olayı göstermek amacıyla kullanılmaktadır.