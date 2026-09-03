Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 11:39

Dumanlar Kilometrelerce Uzaktan Görüldü

Olay, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binayı sararak büyüdü. Fabrikadan yükselen yoğun duman, çevredeki ilçelerden ve kilometrelerce uzaktan fark edildi.

Ekiplerin Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramasını önlemek amacıyla çok yönlü söndürme çalışması başlattı. Polis ekipleri sanayi bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olası dumandan etkilenme ve yaralanma vakalarına karşı hazır bekletiliyor.