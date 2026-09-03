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Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın

Tuzla’da Sanayi Sitesi’nde yangın

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Tuzla Deri Sanayi Sitesi’nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Dumanlar Kilometrelerce Uzaktan Görüldü

Olay, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz tespit edilemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede binayı sararak büyüdü. Fabrikadan yükselen yoğun duman, çevredeki ilçelerden ve kilometrelerce uzaktan fark edildi.

Ekiplerin Söndürme Çalışmaları Sürüyor

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramasını önlemek amacıyla çok yönlü söndürme çalışması başlattı. Polis ekipleri sanayi bölgesinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de olası dumandan etkilenme ve yaralanma vakalarına karşı hazır bekletiliyor.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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