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GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi
GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi
Giriş Tarihi: 27 Eylül 2026 23:58
Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2026 07:16
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UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, deplasmanda Almanya karşısında 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
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