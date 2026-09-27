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GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi

GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi

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UEFA Uluslar Ligi'nde Yunanistan, deplasmanda Almanya karşısında 74. dakikada Dimitris Kourbelis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi
GOL: Dimitris Kourbelis | Almanya 0-1 Yunanistan Uluslar Ligi
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