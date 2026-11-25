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Bursa İnegöl'de minibüs ile kamyonet çarpıştı: 5 aylık hamile kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2026 14:58

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 aylık hamile kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada, 5 aylık hamile kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.



Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217'nci Sokak ile Eğriyol Sokak'ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 217'nci Sokak'ta seyir halinde olan İsmail E. (38) yönetimindeki 35 BCL 213 plakalı minibüs, Eğriyol Sokak'tan çıkan Yüksel P. (49) yönetimindeki 45 AIJ 777 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.



Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunan Zeynep E. (18) ve Rahime E. (62) yaralandı. Yaralanan Zeynep E.'nin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

