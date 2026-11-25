Kayseri'de kaza yaptıkları otomobili yol ortasında bırakıp gittiler: Araç çekiciyle kaldırıldı

Kamera kaydı ortaya çıkardı: "Ayarı elleme, bozuk de" diyaloğunun ardından servise ceza ve reklam kurulu sevki

2027'de kreşler için yeni dönem! Bakan Göktaş teşvik paketini duyurdu

2027'de kreşler için yeni dönem! Bakan Göktaş teşvik paketini duyurdu