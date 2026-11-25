İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla 60 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik çalışmalarda 280 kişi yakalandı
60 ilde "Yeni Nesil Suç Örgütlerine" yönelik düzenlenen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları, EGM KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak çalışmasıyla yürütülen operasyonlarda şüphelilerin silahlı eylem, yasa dışı silah ticareti, sosyal medya propagandası ve tetikçi temini gibi faaliyetleri tespit edildi.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel