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Başkan Erdoğan Kitaba Vefa Sergisi'nde konuştu: Geçmişiyle bağı kopanın istikbal inşa etmesi mümkün değildir!

Başkan Erdoğan Kitaba Vefa Sergisi'nde konuştu: Geçmişiyle bağı kopanın istikbal inşa etmesi mümkün değildir!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı "Kitaba Vefa: Cilt Sanatı ve Restorasyon Sergisi" programında medeniyet mirasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bizleri köklerimize bağlayan en güçlü unsurun kitaplar olduğunu belirten Erdoğan, Türk milletinin cilt sanatında müstesna eserler ortaya koyduğunu ifade ederek darbe dönemlerinde kültürel birikime verilen zararlara vurgu yaptı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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