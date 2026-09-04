CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek istifa etti: Özlem Şanver'e şiddet görüntüleri gündem olmuştu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek istifa etti: Özlem Şanver'e şiddet görüntüleri gündem olmuştu