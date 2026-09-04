Yasa dışı panelle vatandaşların verilerini çeken 31 hukuk bürosuna operasyon: İsim isim şüpheliler belirlendi!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşlara ait özel ve kişisel verilerin yasa dışı paneller üzerinden sorgulanmasına imkan sağlayan sistemlere yönelik soruşturma başlattı. Aralarında "HukukBİS" ve "AsistBİS"in de yer aldığı yazılımları kullandığı belirlenen İstanbul genelindeki 31 hukuk bürosunda arama yapıldı. Soruşturmada şüphelilerin dijital materyalleri ile para transferi yapılan banka hesapları incelemeye alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel