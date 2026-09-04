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Kayseri'de 16 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü

Kayseri'de 16 yaşındaki çocuk üvey babasını öldürdü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 Eylül'de meydana gelen üvey baba cinayetinde, 16 yaşındaki V.E. tartıştığı 47 yaşındaki üvey babası M.T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan M.T. hastanede hayatını kaybederken, gözaltına alınan V.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 16 yaşındaki V.E., tartıştığı üvey babası 47 yaşındaki M.T.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.T., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

KAYSERİ'DE ÜVEY BABA CİNAYETİ

Olay, 2 Eylül'de Hunat Mahallesi Şehit Yüzbaşı Sami Akbulut Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 16 yaşındaki V.E. ile üvey babası 47 yaşındaki M.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine V.E., bıçakla M.T.'ye saldırdı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan M.T., olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.T., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

16 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan V.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Yaşam

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