Koltuk sallanınca yapay zekaya sarıldı: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Başkan Erdoğanlı skandal video
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşan genel seçimler öncesinde seçim stratejisini Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerine kurdu. Liderler arasındaki telefon görüşmesini yapay zeka teknolojisiyle manipüle ederek kurgu bir video paylaşan Netanyahu’nun bu adımı, İsrailli siyasilerin seçim dönemlerinde Türkiye üzerinden yürüttüğü kirli propagandanın son örneği oldu.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel