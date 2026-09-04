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Berhan Şimşek'ten beraber yaşadığı kadına şiddet! Özlem Şanver ile yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı

Berhan Şimşek'ten beraber yaşadığı kadına şiddet! Özlem Şanver ile yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen ve şiddet iddialarına konu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanver'in fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek yaptığı başvurunun ardından Şimşek hakkında 6284 kapsamında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi.

CHPli Berhan Şimşekin Özlem Şanvere tekme attığı görüntüler ortaya çıktı: 2 ay uzaklaştırma kararı verildi
CHP'li Berhan Şimşek'in Özlem Şanver'e tekme attığı görüntüler ortaya çıktı: 2 ay uzaklaştırma kararı verildi
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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