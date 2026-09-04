Berhan Şimşek'ten beraber yaşadığı kadına şiddet! Özlem Şanver ile yaşanan olayın görüntüleri ortaya çıktı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek ile 10 yıldır birlikte yaşadığı Özlem Şanver arasında yaşandığı belirtilen ve şiddet iddialarına konu olan olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Şanver'in fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürerek yaptığı başvurunun ardından Şimşek hakkında 6284 kapsamında 2 ay süreyle uzaklaştırma ve koruma tedbiri kararı verildi.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber