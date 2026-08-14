AK Parti'nin 25 yıllık iktidarında Türkiye hizmet ve eserlerle çağ atladı: Ulaşımdan savunmaya, sağlıktan enerjiye büyük dönüşüm
Türkiye'yi eser ve hizmet siyasetiyle buluşturan AK Parti, milletin iktidarında hayatın her alanında köklü bir dönüşüme imza attı. Vatandaşın her gün çile çektiği eski Türkiye manzaralarının yerine kurulan modern, güçlü ve büyük Türkiye vizyonu dünyaya parmak ısırttı.
Türkiye, bugün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti iktidarında hayatın hemen her alanında köklü bir dönüşüm yaşarken, dünyanın gıpta ile baktığı projelere imza attı. Bir zamanlar koridorlarında sıra beklenen hastanelerden şehir hastanelerine, yığma sınıflardan teknolojiyle donatılmış eğitim kampüslerine, ulaşılması güç coğrafyalardan gökyüzüne ve uzaya uzanan büyük bir dönüşüm yaşandı. Türkiye, çeyrek asırda yalnızca büyümedi; vatandaşının günlük hayatına dokunan hizmet anlayışını da baştan aşağı değiştirdi. Bir dönüşümün hikâyesini yazdı: Hastanelerde şifayı, okullarda geleceği, gökyüzünde özgüveni, yollarda yakınlığı, savunmada gücü, denizlerde enerjiyi, diplomaside etkinliği ve deprem bölgesinde yeniden umudu büyüten bir Türkiye... Bugün geriye dönüp bakıldığında değişen yalnızca binalar, yollar ve teknolojiler değil; Türkiye'nin kendine olan inancı görülüyor.
İşte, 25 yıldaki "büyük dönüşüm"den kesitler:
Türkiye, ulaşımda dünyaya parmak ısırtan seviyeye ulaştı. 77 şehir, 30 bin kilometreyi aşan duble yol ağı ile Edirne'den Kars'a bir uçtan diğerine bağlanırken, İstanbul-Ankara-Eskişehir-Konya-Sivas yüksek hızlı trenle birkaç saatlik ulaşım mesafesine yaklaştı. "Hava yolu halkın yolu" sloganı ile milyonlar uçaklarla içli dışlı oldu. Sadece bu yılın ilk altı ayında 90 milyon yolcu havadan taşındı.
Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri; Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolları ulaşım ağının ana halkalarını oluşturdu. Türkiye'nin dış hat uçuş ağı 133 ülkede 356 noktaya ulaştı.
SAVUNMADA BAĞIMSIZ TÜRKİYE
Türkiye, "savunma" ve "savunma sanayiinde" de felsefe değiştirdi ve kendi destanını yazdı.
Güvenlikte yeni doktrine geçen Türkiye, tehdit daha kapıyı çalmadan yerinde yok edildi. Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA insansız hava araçları; KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA hava platformları; ATAK helikopteri, MİLGEM gemileri, TCG Anadolu, HİSAR ve SİPER hava savunma sistemleri ile ATMACA ve SOM füzeleri dünyanın dikkatini çekti. Türkiye, silah ithal eden ülkeden ihracatçı konuma yükseldi.
Savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında genç mühendisler ve girişimciler yeni ürünlere imza attı.
TEKNOFEST kuşağı, bu dönüşümün en güçlü göstergelerinden biri oldu. Kamunun sunduğu hizmetlere "kriterler" getirilirken e-Devlet gibi teknoloji yatırımlarıyla devlet milyonlarca kişinin cebine girdi. Bürokrasi tarihe, dijital Türkiye ise geleceğe taşındı.
6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye, tarihinin en büyük yeniden inşa seferberliklerinden birini başlattı. 11 deprem kentinde yürütülen çalışmalar kapsamında 455 bin 357 bağımsız bölüm tamamlandı.
KARADENİZ'DE TARİHİ KEŞİF
Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en önemli adımlardan biri Karadeniz'deki doğal gaz keşfi oldu. Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan rezervin üretime alınmasıyla Türkiye, kendi doğal gazını kendi sahalarından çıkarmaya başladı. Filyos merkezli çalışmalarla karaya ulaştırılan yerli doğal gaz, milyonlarca hanenin kullanımına sunulurken enerji arz güvenliği açısından da yeni bir dönem başladı.
Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle enerjide yeni bir sayfa açan Türkiye, Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile nükleer enerji alanında da tarihi bir adım attı. Enerjide dışa bağımlılığı azaltma hedefi doğrultusunda doğal gaz, nükleer enerji, güneş ve rüzgâr gibi farklı kaynaklara dayalı kapasite genişletildi.
Türkiye artık yalnızca enerjiyi tüketen değil, üretim kapasitesini büyüten bir ülke olma yolunda ilerledi.
YERLİ OTOMOBİL TOGG YOLA ÇIKTI
Türkiye'nin yıllardır kurduğu yerli otomobil hayali gerçeğe dönüştü. Türkiye'nin otomobili Togg, fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir teknoloji markası olarak yollardaki yerini aldı. Elektrikli araçtan batarya teknolojisine kadar yeni nesil otomotiv ekosisteminin oluşması için önemli bir adım atıldı. Bir dönem otomobil ithal eden Türkiye, artık kendi markasını üreten ve teknoloji geliştiren ülke konumuna yükseldi.
BARAJLAR CAN SUYU OLDU
Türkiye'nin kalkınma hamlesinin sessiz kahramanlarından biri de tarım ve su yatırımları oldu. Barajlar, göletler ve sulama projeleriyle milyonlarca dönüm arazinin suya kavuşması hedeflendi. Yusufeli gibi mühendislik açısından büyük projelerle Türkiye'nin su kaynakları daha etkin kullanılmaya başlandı. Tarımda üretimin sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınma için destek mekanizmaları genişletildi.
AYASOFYA GURURU
2020'de alınan kararla Ayasofya yeniden cami statüsüne kavuşurken 86 yıllık esaret dönemi sona erdi. Ayasofya tarihin en büyük restorasyonuna alındı.
UZAYDA, KUTUPTA VARIZ
Kutuplara bilim seferleri düzenlendi. Uzaya astronot gönderildi.
TÜRKSAT
6A uydusu geliştirildi. Fırlatma rampası kurmak için Somali ile anlaşma imzalandı.
KÜRESEL DİPLOMASİDE MERKEZ ÜS HALİNE GELDİK
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 163 olan Türkiye'nin faal dış temsilcilik sayısı, 2025 itibarıyla 264'e yükseldi. Böylece Türkiye, diplomatik temsil ağı bakımından dünyanın en geniş üçüncü ülkesi konumuna geldi. New York'taki Türkevi, Türk diplomasisinin sembol yapısı oldu. Türkiye, küresel meselelerdeki arabuluculuk rolüyle de merkez üs haline geldi.
YIĞMA SINIFLARDAN MODERN KAMPÜSLERE...
28 Şubat zihniyetinin "katsayı" engeli ile dar bir alana hapsettiği eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. İmam hatipler art arda sınav şampiyonları çıkardı. Kalabalık sınıflardan modern dersliklere ve kampüslere geçildi. Öğrencileri, okulun ilk günü sıralarında ücretsiz kitaplar karşıladı. Yükseköğretimde "Okumak için İstanbul'a, Ankara'ya gitme" devri, AK Parti ile yaygınlaştırılan üniversite sayısı sayesinde "doğduğun yerde oku" anlayışına dönüştü.
SAĞLIKTA DÜNYAYA PARMAK ISIRTAN DÖNÜŞÜM
AK Parti, iktidara gelir gelmez kangrene dönüşen "sağlığa" neşter vurdu. Sosyal güvenlik sistemi değiştirilerek sağlıkta ayrıcalık değil, eşitlik dönemine geçildi. En büyük ölçekli sağlık yatırımları, beş yıldızlı otel ayarında hizmet veren şehir hastaneleri oldu. Kovid döneminde gelişmiş ekonomiler dahi maske, tulum, ventilatör ve yoğun bakım ekipmanı bulmakta zorlanırken Türkiye dünyaya yardımda bulundu. Uçak ambulanslarla en ücra köşelere dahi sağlık hizmeti götürüldü.
Haber: Resul Ekrem Şahan