Türkiye, bugün 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayacak olan AK Parti iktidarında hayatın hemen her alanında köklü bir dönüşüm yaşarken, dünyanın gıpta ile baktığı projelere imza attı. Bir zamanlar koridorlarında sıra beklenen hastanelerden şehir hastanelerine, yığma sınıflardan teknolojiyle donatılmış eğitim kampüslerine, ulaşılması güç coğrafyalardan gökyüzüne ve uzaya uzanan büyük bir dönüşüm yaşandı. Türkiye, çeyrek asırda yalnızca büyümedi; vatandaşının günlük hayatına dokunan hizmet anlayışını da baştan aşağı değiştirdi. Bir dönüşümün hikâyesini yazdı: Hastanelerde şifayı, okullarda geleceği, gökyüzünde özgüveni, yollarda yakınlığı, savunmada gücü, denizlerde enerjiyi, diplomaside etkinliği ve deprem bölgesinde yeniden umudu büyüten bir Türkiye... Bugün geriye dönüp bakıldığında değişen yalnızca binalar, yollar ve teknolojiler değil; Türkiye'nin kendine olan inancı görülüyor.

Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri; Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir ve Ankara-Niğde otoyolları ulaşım ağının ana halkalarını oluşturdu. Türkiye'nin dış hat uçuş ağı 133 ülkede 356 noktaya ulaştı.

Türkiye, ulaşımda dünyaya parmak ısırtan seviyeye ulaştı. 77 şehir, 30 bin kilometreyi aşan duble yol ağı ile Edirne'den Kars'a bir uçtan diğerine bağlanırken, İstanbul-Ankara-Eskişehir-Konya-Sivas yüksek hızlı trenle birkaç saatlik ulaşım mesafesine yaklaştı. "Hava yolu halkın yolu" sloganı ile milyonlar uçaklarla içli dışlı oldu. Sadece bu yılın ilk altı ayında 90 milyon yolcu havadan taşındı.

SAVUNMADA BAĞIMSIZ TÜRKİYE

Türkiye, "savunma" ve "savunma sanayiinde" de felsefe değiştirdi ve kendi destanını yazdı.

Güvenlikte yeni doktrine geçen Türkiye, tehdit daha kapıyı çalmadan yerinde yok edildi. Bayraktar TB2, AKINCI ve ANKA insansız hava araçları; KAAN, HÜRJET ve KIZILELMA hava platformları; ATAK helikopteri, MİLGEM gemileri, TCG Anadolu, HİSAR ve SİPER hava savunma sistemleri ile ATMACA ve SOM füzeleri dünyanın dikkatini çekti. Türkiye, silah ithal eden ülkeden ihracatçı konuma yükseldi.

Savunma sanayii başta olmak üzere yüksek teknoloji alanlarında genç mühendisler ve girişimciler yeni ürünlere imza attı.