Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Giresun'un 5 ilçesinde sağanak ve su baskını: Ulaşım aksadı, santrali sel bastı

Gençler dijitalde, denetim televizyonda: "Telefon ekranındaki çocukları kim koruyacak?"

Küçükçekmece'de restorana kasklı saldırı: Müşteriyi ve iş yeri sahibini vurup kaçtı!

Kayseri'de biber gazlı ve bıçaklı cinayet kamerada!

Gençler dijitalde, denetim televizyonda: "Telefon ekranındaki çocukları kim koruyacak?"