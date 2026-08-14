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Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu alarm! Sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14-16 Ağustos tarihleri arasında geçerli olmak üzere 6 kent için sarı kodlu hava uyarısı yayımladı. Artvin ve Rize'de gök gürültülü sağanak yağış beklenirken; Balıkesir, Çanakkale, İzmir ve Manisa'da şiddetli rüzgarın etkili olacağı bildirildi. Yetkililer, deniz ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Güncel

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