PODCAST CANLI YAYIN
Zonguldak’ta facia... Anaokulu önünde park edilen kamyonet kaydı: 4 yaşındaki Sarp Eymen öldü

Zonguldak’ta facia... Anaokulu önünde park edilen kamyonet kaydı: 4 yaşındaki Sarp Eymen öldü

Zonguldak’ta anaokulu önünde park edilen kamyonetin kayması sonucu 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer S. (21), aracını okul girişindeki yokuşta durdurup park etti. Su almak için aracın arka kısmına yönelen sürücünün ardından kamyonet eğimli zeminde kaymaya başladı.

Küçük Sarp Eymen kamyonetin altında kaldı

Bu sırada okuldan çıkan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, hareket eden kamyonetin altında kaldı. Çevredekiler ve çocuğun annesi hızla müdahale ederek Sarp Eymen'i başka bir araçla hastaneye götürdü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan küçük çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kısa süre kapatılan yol, kamyonetin güvenli bölgeye çekilmesiyle yeniden açıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, sürücü Ömer S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle