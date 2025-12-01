Zonguldak'ta Ahmet Erdoğan Anaokulu önünde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 67 DD 908 plakalı kamyonetin sürücüsü Ömer S. (21), aracını okul girişindeki yokuşta durdurup park etti. Su almak için aracın arka kısmına yönelen sürücünün ardından kamyonet eğimli zeminde kaymaya başladı.

Küçük Sarp Eymen kamyonetin altında kaldı

Bu sırada okuldan çıkan 4 yaşındaki Sarp Eymen Darıcı, hareket eden kamyonetin altında kaldı. Çevredekiler ve çocuğun annesi hızla müdahale ederek Sarp Eymen'i başka bir araçla hastaneye götürdü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ağır yaralanan küçük çocuk, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay sonrası kısa süre kapatılan yol, kamyonetin güvenli bölgeye çekilmesiyle yeniden açıldı.

Sürücü gözaltına alındı

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde inceleme yaparken, sürücü Ömer S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.