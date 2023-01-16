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Yük gemisi karaya oturdu Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı

Yük gemisi karaya oturdu Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı
16.01.2023 08:40

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), Ukrayna’dan İstanbul’a seyir halinde olan bir yük gemisinin Umuryeri’nde karaya oturduğunu duyurdu. Geminin kurtarılma çalışması devam ederken boğazda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halinde olan 142 metre boyundaki bir dökme yük gemisi Beykoz Umuryeri'nde karaya oturdu. Geminin kurtarma çalışmaları devam ederken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü "Ukrayna'dan İstanbul'a seyir halindeyken Umuryeri'nde karaya oturan MKK-1 isimli 142 metre boyundaki dökme yük gemisi için, Kurtarma Uzmanımız, NENE HATUN gemimiz, KURTARMA-5, 8, 9 römorkörlerimiz, KEGM-8 botumuz ivedilikle olay yerine yönlendirildi." ifadelerini kullandı. Karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmaları devam ederken Boğaz'da gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

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