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İletişim Başkanlığından "Milli Dayanışma" kampanyası: Terörün maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak açıklandı

İletişim Başkanlığından "Milli Dayanışma" kampanyası: Terörün maliyeti 2,3 trilyon dolar olarak açıklandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından dijital medya platformlarında "Milli Dayanışma" etiketiyle yeni bir iletişim kampanyası başlatıldı. Bu kapsamda İletişim Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, terörün yalnızca güvenliği değil; ekonomik kalkınmayı, yarınları ve toplumsal refahı da hedef aldığı vurgulandı. "Terörsüz Türkiye" hedefinin ekonomik büyüme ve toplumsal bütünleşme açısından taşıdığı stratejik öneme dikkat çekilen çalışmada, terörle mücadelenin Türkiye'ye maliyetinin toplam 2,3 trilyon dolar olduğu açıklandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Güncel

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