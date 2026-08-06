Polis uygulamasını görünce arızalandı süsü verdi: 3. kez alkollü yakalanan sürücüye rekor ceza

Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2026 18:17

Polisi kandıramadı: Arıza oyunu kısa sürdü

Olay, Aksaray merkez Hacılar Harmanı Mahallesi Aşık Molla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı denetim yapan Trafik Denetleme ve Asayiş Şubesi ekipleri, bir kamyonetin uygulama noktasına girmeden sağa park ettiğini fark etti. Durumdan şüphelenerek aracın yanına giden polis ekipleri, sürücü Recep Tayyip S.'nin (27) koltuk altındaki motor kısmıyla uğraştığını ve araca arıza süsü vermeye çalıştığını tespit etti.

Ehliyeti daimi iptal edilmiş, 1,39 promil alkollü çıktı

Polis ekiplerinin ısrarı üzerine kimliğini verip alkolmetreye üfleyen sürücünün oyunu bozuldu. Yapılan kontrollerde Recep Tayyip S.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanmaktan yakalandığı ve ehliyetinin iptal edildiği belirlendi. Kamyonetler için yasal sınır olan 0,20 promilin üzerinde, 1,39 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü ekiplere zor anlar yaşattı.

Gazetecilere küfür yağdırdı, 295 bin lira ceza yedi

Yakalanmanın öfkesiyle olay yerinde görüntü alan basın mensuplarına yanındaki arkadaşıyla birlikte küfür ve tehditler yağdıran sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Alkollü, ehliyetsiz ve muayenesiz araç kullanmak başta olmak üzere çeşitli ihlallerden toplam 295 bin 438 lira idari para cezası uygulanan sürücünün kamyoneti ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.