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Yine bir İETT otobüsü yandı!
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Yine bir İETT otobüsü yandı!

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2024 19:04 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2024 19:04

Şişli'de boş İETT otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Kağıthane-Piyalepaşa Tüneli girişinde, 34 TP 6507 plakalı İETT otobüsünün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcu bulunmayan otobüsü durduran şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumana neden olan yangın, çevredekilerin de yardımıyla söndürüldü. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken tünel girişinde trafik yoğunluğu oluştu. Motor bölümünde hasar meydana gelen otobüs için çekici çağrıldı.

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