DEM Parti heyeti İmralı yolunda: "Terörsüz Türkiye" süreci masada

DEM Parti heyeti (Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol), "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitmek için yola çıktı.

Görüşme ve Süreç Detayları

Görüşmede "Terörsüz Türkiye" ve "Terörsüz Bölge" başlıkları altında aşağıdaki konuların ele alınması beklenmektedir:

  • Meclis Çalışmaları: Numan Kurtulmuş tarafından dile getirilen ve 50 milletvekilinden oluşan komisyonun hazırladığı raporun son aşaması.

  • Suriye Entegrasyon Süreci: Suriye'deki son durum ve bölgenin terörden arındırılması stratejileri.

  • Yasal Düzenlemeler: Süreçle ilgili oluşturulan çerçeve ve rapor kapsamında planlanan hukuki adımlar.

  • Başkan Erdoğan'ın Talimatları: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreçle ilgili verdiği direktiflerin değerlendirilmesi.

Heyet ve görüşme takvimine dair detaylar şu şekildedir:

  • Heyet Üyeleri: Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol.

  • Görüşme Yeri: İmralı Adası.

  • Önceki Kabuller: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini daha önce Nisan 2025, Temmuz 2025, Ekim 2025 sonu ve yakın geçmişte olmak üzere toplam 4 kez kabul etti.

  • Mevcut Durum: Heyet şu an adaya gitmek üzere yolda; görüşme tamamlandıktan sonra DEM Parti tarafından resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Not: Meclis komisyon raporu, yapılacak son istişareler ve oylamanın ardından Meclis Başkanlığına sunulacaktır.

